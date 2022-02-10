 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Мэр Кингстауна» Тейлора Шеридана получил второй сезон Энсел Элгорт и Кен Ватанабе на первом кадре триллера «Полиция Токио: Отдел нравов» «Я не буду снимать про Годзиллу с огромным пузом» — невероятное признание режиссёра Роланда Эммериха На режиссуру потянуло: Крис Пайн снимает криминальную комедию в духе «Большого Лебовски» и «Ла-Ла Ленда» «Оскар 2022» — полный список номинантов
2
СЕРИАЛЫ
281
 
Прямая ссылка на новость:

За Беббанбург! Вышел трейлер финального сезона «Последнего королевства»

Лучший подарок на Международный женский день — это, конечно же, новый сезон «Последнего королевства». Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер заключительной телеглавы историко-приключенческой драмы по «Саксонским хроникам» Бернарда Корнуэлла. Заключительные 10 эпизодов выходят на цифровой платформе 9 марта.

Пятый сезон продолжит рассказывать о жизни и подвигах стёртого из официальной летописи, но прославленного современниками Утреда Беббанбургского (Александр Дреймон), не без помощи которого собирались воедино разрозненные земли средневековой Англии. В основе пятого сезона — девятый (The Warriors of the Storm) и десятый (The Flame Bearer) романы серии.

В сериале также снимаются Эмили Кокс, Тимоти Иннес, Элайза Баттерворт, Марк Роули, Милли Брэйди, Джеймс Норткот, Стефани Мартини, Руби Хартли, Эйстейн Сигурдарсон и другие.

К слову, история Утреда Беббанбургского на этом не завершится — Netflix готовит полнометражный финал саги о становлении Англии.

И постер:

Постеры сериала «Последнее королевство»
Теги
ВидеоПоследнее королевствоТрейлерNetflix
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

17Берсерки завоёвывают Англию в трейлере эпического экшена «Викинги: Вальхалла» +Киллиан Мёрфи назвал шестой сезон «Острых козырьков» чертовски мрачным 16Ушанки, ОМОН и замученная Эмилия Кларк на свежих фото со съёмок «Секретного вторжения»

Тоже интересно

Далее на КГ

2
Прекрасно его понимаем! Эдриан Броуди сыграет вместе с Аной де Армас ещё один раз
 7
О боги! Сальма Хайек и Арнольд Шварценеггер — олимпийцы-пенсионеры с домашним пегасом в том самом проекте BMW (видео)
 11
«Человека-паука: Нет пути домой» кинули с главной номинацией на «Оскар», и Джимми Киммел не собирается молчать
 5
Звезда «Голодных игр» получит от Моргана Фримана гаджет, отправляющий на 57 секунд в прошлое
 3
Зевс остаётся в Marvel! Рассел Кроу составит компанию Аарону Тейлору-Джонсону в «Крэйвене-охотнике»
 6
Новая игра серии Assassin's Creed может выйти раньше, чем многие думают
 2
Антимонопольщики не прикопаются: Microsoft пообещала и дальше выпускать Call of Duty на PlayStation
 4
Был Гуччи стал Феррари: Адам Драйвер получил главную роль в биографической ленте Майкла Манна
 3
Правила изменились: третий сезон «Теда Лассо» откладывается
 6
Старый знакомый: представлен трейлер второго сезона The Wolf Among Us
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
11ЕВА
 
 
5Телеовощи – 430: Слишком стар для джедайства
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 501: «Мюнхен: На грани войны» и карликовые шутки
 
12Ноль кадров в секунду – 407: Спен Филсон против Фила Спенсера
 
8ЕВА – 462: Бодзи-позитив
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru