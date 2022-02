За Беббанбург! Вышел трейлер финального сезона «Последнего королевства»

Лучший подарок на Международный женский день — это, конечно же, новый сезон «Последнего королевства». Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер заключительной телеглавы историко-приключенческой драмы по «Саксонским хроникам» Бернарда Корнуэлла. Заключительные 10 эпизодов выходят на цифровой платформе 9 марта.

Пятый сезон продолжит рассказывать о жизни и подвигах стёртого из официальной летописи, но прославленного современниками Утреда Беббанбургского (Александр Дреймон), не без помощи которого собирались воедино разрозненные земли средневековой Англии. В основе пятого сезона — девятый (The Warriors of the Storm) и десятый (The Flame Bearer) романы серии.

В сериале также снимаются Эмили Кокс, Тимоти Иннес, Элайза Баттерворт, Марк Роули, Милли Брэйди, Джеймс Норткот, Стефани Мартини, Руби Хартли, Эйстейн Сигурдарсон и другие.

К слову, история Утреда Беббанбургского на этом не завершится — Netflix готовит полнометражный финал саги о становлении Англии.

И постер: