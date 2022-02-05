Киллиан Мёрфи назвал шестой сезон «Острых козырьков» чертовски мрачным

Непростой в производстве заключительный сезон «Острых козырьков» и по атмосфере не собирается заряжать зрителей оптимизмом. Постановщик шестой телеглавы Энтони Бирн в декабре успел охарактеризовать настроение финальных эпизодов криминальной саги Стивена Найта как «готическое». Несложно сделать выводы.

А тут ещё Киллиан Мёрфи, исполнитель главной роли, добавил пищи для размышлений о том, чем для Томми Шелби и его окружения может завершится сериал (пусть впереди нас и ждёт как минимум одна полнометражка). В беседе с Esquire он назвал шестой сезон «охрененно мрачным», а о том, насколько справедлив по отношению к главному герою финал сериала, актёр попросил бы рассудить зрителей.

Полагаю, Стив (Найт) нацеливался на искупительную арку для Томми Шелби. С обилием неверных поворотов на пути к искуплению. Но не знаю. Оставляю это на суд общественности. Не знаю, искупил ли он все свои грехи.

Ответ неудивителен — Мёрфи не позволил бы себе хоть сколько-нибудь заспойлерить заключительные эпизоды. И даже если безжалостный гангстер Томми Шелби не успеет разобраться со всеми своими демонами в финале сериала, фильм-продолжение обязательно подхватит эстафету.