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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Томас Шелби на свежем кадре из финального сезона «Острых козырьков»

Энтони Бирн — постановщик заключительной телеглавы гангстерской саги «Острые козырьки» — опубликовал в своём инстаграме свежее фото с исполнителем главной роли Киллианом Мёрфи, отметив символическую игру света и тени. Мол, Томас Шелби — человек, который стоит на самом краю пропасти и вглядывается в неё. Все мы, спасибо Ницше, знаем, к чему подобное времяпрепровождение может привести.

Промо-арт сериала «Острые козырьки»

Бирн добавил, что за время съёмок последних эпизодов они с Мёрфи часто описывали шестой сезон, используя слово «готический». Вот вам и лаконичное, но достаточно яркое представление об атмосфере заключительных серий.

Понадеемся, что обещанный в скором времени трейлер наконец-то сообщит нам точную дату премьеры шестого сезона криминальной драмы.

Теги
Острые козырьки
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Источник фотографий: Depositphotos

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