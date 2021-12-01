Том Харди возвращается в тизере финального сезона «Острых козырьков»

Официальный твиттер-аккаунт BBC опубликовал очередной лаконичный тизер шестого — заключительного — сезона «Острых козырьков». И видеоролик сулит возвращение в повествование Алфи Соломонса в исполнении Тома Харди. Финальная телеглава криминальной саги пока не обзавелась точной датой выхода, но уже известно, что её премьера состоится в начале следующего года.



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Как известно, шестым сезоном гангстерская драма Стивена Найта с Киллианом Мёрфи не завершится — точку в многосерийной истории семьи Шелби из Бирмингема поставит полнометражный фильм. Его съёмки начнутся предположительно в 2023 году.