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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Том Харди возвращается в тизере финального сезона «Острых козырьков»

Официальный твиттер-аккаунт BBC опубликовал очередной лаконичный тизер шестого — заключительного — сезона «Острых козырьков». И видеоролик сулит возвращение в повествование Алфи Соломонса в исполнении Тома Харди. Финальная телеглава криминальной саги пока не обзавелась точной датой выхода, но уже известно, что её премьера состоится в начале следующего года.

Как известно, шестым сезоном гангстерская драма Стивена Найта с Киллианом Мёрфи не завершится — точку в многосерийной истории семьи Шелби из Бирмингема поставит полнометражный фильм. Его съёмки начнутся предположительно в 2023 году.

Теги
ВидеоОстрые козырькиКиллиан МёрфиТом Харди
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Источник фотографий: Depositphotos

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