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Мидж спорит с родителями во втором тизере четвёртого сезона «Удивительной миссис Мейзел»

В семействе Вайсманов снова неспокойно — Мириам с который раз вступает в перепалку с родителями. Стриминговый сервис Amazon опубликовал свежий тизер четвёртого сезона «Удивительной миссис Мейзел», который после длительного перерыва вернёт сериал зрителям 18 февраля.

Четвёртый сезон ретро-комедии застигнет главных героев в начале 60-х. И невзирая на то, что это время больших перемен, кое-какие вещи остаются неизменными — например, перебранки между Мидж (Рэйчел Броснахэн), Эйбом (Тони Шэлубом) и Роуз (Марин Хинкль).

Теги
ВидеоУдивительная миссис МейзелAmazon
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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