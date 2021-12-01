Мидж спорит с родителями во втором тизере четвёртого сезона «Удивительной миссис Мейзел»

В семействе Вайсманов снова неспокойно — Мириам с который раз вступает в перепалку с родителями. Стриминговый сервис Amazon опубликовал свежий тизер четвёртого сезона «Удивительной миссис Мейзел», который после длительного перерыва вернёт сериал зрителям 18 февраля.

Четвёртый сезон ретро-комедии застигнет главных героев в начале 60-х. И невзирая на то, что это время больших перемен, кое-какие вещи остаются неизменными — например, перебранки между Мидж (Рэйчел Броснахэн), Эйбом (Тони Шэлубом) и Роуз (Марин Хинкль).