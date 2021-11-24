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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Сериал по «Властелину колец» отыскал в Англии места для съёмок второго сезона

Источник: Amazon

Роль природных декораций в экранной вселенной «Властелина колец» сложно переоценить — невероятные виды Новой Зеландии стали визитной карточкой фильмов. Потому съёмки сериала по книгам Дж. Р. Р. Толкина стартовали именно там, но продолжатся, как выяснилось ещё в августе, вдалеке от экранной родины хоббитов, эльфов и людей. Второй сезон фэнтези-эпопеи по ряду причин будут снимать в Великобритании.

Нынче же выяснилось, что самый амбициозный и дорогостоящий сериал в мире уже определился с конкретными локациями. Источники издания Variety сообщают, что съёмки продолжения будут проходить на территории Bray Film Studios и Bovingdon Airfield недалеко от Лондона. Предпроизводство там стартует следующей весной.

К слову, этими двумя локациями дело не ограничится — со временем их список обязательно пополнится, потому что поиски подходящих мест для работы над вторым сезоном продолжаются.

Первый сезон, съёмки которого завершились 2 августа, а постпродакшен продлится в Новой Зеландии до июня, стартует на видеосервисе Amazon 2 сентября 2022 года.

Теги
Властелин колец. ПриквелAmazon
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