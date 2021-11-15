Мэттью Гуд и Тереза Палмер изучают «Книгу жизни» на постере третьего сезона фэнтези «Открытие ведьм»

Вслед за трейлером третьего — заключительного — сезона «Открытия ведьм» в сети появился свежий постер сериала с главными героями романтического фэнтези в исполнении Мэттью Гуда и Терезы Палмер. Третий немаловажный «герой» на плакате — легендарный артефакт «Книга жизни».

Финальная глава многосерийной экранизации романов Деборы Харкнесс расскажет о решающем противостоянии. Центральной паре — ведьме Диане (Палмер) и вампиру Мэттью (Гуд) — предстоит отыскать бесценный манускрипт и победить армию врагов, жаждущих уничтожить главных героев.

Точной даты выхода у третьего сезона до сих пор нет, но премьера должна состояться в январе.