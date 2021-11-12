«Женщина-Халк» — первый взгляд на Татьяну Маслани и Марка Руффало в тизере сериала Marvel

Не злите эту женщину, если вам дорога ваша жизнь. В рамках мероприятия Disney+ Day студия Marvel опубликовала первый короткий тизер многосерийной юридической комедии «Женщина-Халк», где расщедрилась на кадры с исполнительницей главной роли Татьяной Маслани и вернувшеимся к роли Брюса Беннера Марком Руффало.

Компанию им в кастинг-листе сериала по сценарию Джессики Гао («Рик и Морти») составляют пока не засветившиеся в кадре Джинджер Гонзага, Джош Сегарра, Рене Элиз Голдсберри, Том Рот и Джамила Джамил. Срежиссировали проект Ану Валия («С любовью, Виктор») и Кэт Койро («Мёртв для меня»).

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