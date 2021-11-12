 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Не этого вы ждали! Первый тизер «Ковбоя Бибопа» обещает максимально необычное зрелище Netflix готовится к страшному — англоязычному ремейку собственного оригинального фильма Кристен Стюарт: «Я снялась только в пяти хороших фильмах за всю карьеру» Amazon заплатил $ 30 млн за Сиршу Ронан в научно-фантастическом триллере Расфуфыренные Джереми Айронс и Тобин Белл на первых кадрах ужастика «Виолончель»
2
СЕРИАЛЫ
796
 
Прямая ссылка на новость:

«Женщина-Халк» — первый взгляд на Татьяну Маслани и Марка Руффало в тизере сериала Marvel

Не злите эту женщину, если вам дорога ваша жизнь. В рамках мероприятия Disney+ Day студия Marvel опубликовала первый короткий тизер многосерийной юридической комедии «Женщина-Халк», где расщедрилась на кадры с исполнительницей главной роли Татьяной Маслани и вернувшеимся к роли Брюса Беннера Марком Руффало.

Компанию им в кастинг-листе сериала по сценарию Джессики Гао («Рик и Морти») составляют пока не засветившиеся в кадре Джинджер Гонзага, Джош Сегарра, Рене Элиз Голдсберри, Том Рот и Джамила Джамил. Срежиссировали проект Ану Валия («С любовью, Виктор») и Кэт Койро («Мёртв для меня»).

Обновлённый логотип тоже подвезли:

Постеры сериала «Женщина-Халк»
Теги
ВидеоЖенщина-ХалкMarvelПромо-арт
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

12Готовы к эпичной концовке? Вышел трейлер финала первого сезона «Основания» по романам Айзека Азимова 5Дуэль Оби-Вана с Дартом Вейдером засветилась на промо-арте сериала «Оби-Ван Кеноби» 9Создатели «Основания» по романам Айзека Азимова рассказывают о спецэффектах и костюмах

Тоже интересно

Далее на КГ

1
Чип и Дейл спешат на помощь! Фильм о бурундуках-спасателях с Энди Сэмбергом выходит следующей весной
 8
Хорошо или ничего. Зачем YouTube хочет спрятать счётчик дизлайков?
 0
КГ играет: Red Dead Redemption II, часть 10
 5
Постаревшие подруги возвращаются в тизере сиквела «Секса в большом городе»
 14
Роскомнадзор близко: стриминги уже начали наказывать за секс и мат
 6
Злые! Фанаты требуют держать Джеймса Кордена подальше от мюзиклов
 14
«Хищник 5» обзавёлся официальным названием и датой выхода
 15
Студия MGM закидает деньгами Джейсона Момоа и Дэйва Батисту за привилегию снять с ними экшен-комедию в духе «Смертельного оружия»
 18
Малозаметный дебют Блэйда в киновселенной Marvel прошёл для исполнителя главной роли в нервной обстановке
 18
Создатели «Голого пистолета» и «Полицейской академии» возвращаются с новой пародией
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4Ноль кадров в секунду – 394: Настолье
 
 
2ЕВА
 
 
6Телеовощи – 417: Аккордеон после секса
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 488: «Армия воров», новое «Паранормальное явление», Канны-2021
 
4Ноль кадров в секунду – 393: Skullfucker
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru