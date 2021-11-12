Дуэль Оби-Вана с Дартом Вейдером засветилась на промо-арте сериала «Оби-Ван Кеноби»

Раньше времени попавшая сеть и уже вычищенная оттуда фичуретка сериала «Оби-Ван Кеноби» не показала ни кадра из будущего сериала, зато представила первые концепт-арты. Понадеемся, что их экранное воплощение окажется ничуть не хуже работы художников проекта.

В ролике засветились постановщица «Оби-Вана» Дебора Чоу, поведавшая, что сериал исследует тёмные для джедаев времена, а также исполнитель титульной партии Юэн Макгрегор, порадовавшийся возможности воссоединиться на съёмочной площадке с Хейденом Кристенсеном и пообещавший, что зрители получат то, чего так давно жаждали.

Точной даты выхода у мини-сериала по сценарию Джоби Хрольда («Меч короля Артура») пока нет, но известно, что премьера его состоится на стриминговом сервисе Disney+ в следующем году.