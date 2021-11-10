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Александр Петров завоёвывает Netflix. Снимается во втором российском сериале для видеосервиса

Грядёт очередной отечественный надрыв. В разработку ушёл ещё один — покуда безымянный — российский сериал для заморской цифровой платформы Netflix — драма с Александром Петровым от создателя «Чик» Эдуарда Оганесяна.

Уже и первый кадр из проекта имеется:

Кадры из сериала «Сериал с Александром Петровым»

У главного героя в исполнении Петрова есть всё: богатство, слава и армия поклонниц, но роскошная жизнь рушится в мгновение ока, когда протагонист совершает преступление. Теперь впереди у него долгий и невероятно тернистый путь к искуплению и перерождению.

Производственным процессом заведуют кинокомпании «Манки Стайл» Оганесяна и «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко. В продюсерах значится Фёдор Бондарчук.

Теги
КадрыГалереяСериал с Александром ПетровымNetflixАлександр Петров
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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