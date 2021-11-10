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Первоисточник: www.gamesradar.com Прямая ссылка на новость:

Генри Кавилл пообещал: во втором сезоне «Ведьмака» Геральт больше похож на героя из книг

Источник: Netflix

В продолжении тёмного фэнтези «Ведьмак», которое стриминговый сервис Netflix презентует 17 декабря, ожидайте увеличения не только всевозможной инклюзивности. Перемены ждут и пока ещё главного героя саги Геральта из Ривии. И если за первые изменения ответственны Лорен Шмидт Хиссрич и компания, то за вторые отвечает исполнитель центральной партии Генри Кавилл.

В беседе с журналом Total Film актёр рассказал, как Геральт из второго сезона будет отличаться от Геральта из первого.

Я действительно хотел убедиться, что во втором сезоне мы ближе к книжному Геральту и позволяем ему чаще говорить. Я очень-очень на этом настаивал.

Но разговорчивость отнюдь не свидетельство того, что персонаж стал более жизнерадостным.

Я бы не сказал, что он стал более жизнерадостным. Он всё тот же Геральт из Ривии, но определённо выглядит человеком мыслящим. А вообще жизнь охотника на монстров тяжела. Никому бы не советовал этим заниматься.

В довесок к важному комментарию свежий кадр из второго сезона с Геральтом и Цири (Фрейя Аллан):

Кадры из сериала «Ведьмак»
Теги
КадрыВедьмакГенри КавиллNetflix
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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