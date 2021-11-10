«Йеллоустоун» бьёт рекорды и готов потягаться в «Игрой престолов» и «Ходячими мертвецами»

Только что стартовавший на видеосервисе Paramount+ четвёртый сезон семейной драмы Тейлора Шеридана «Йеллоустоун» бьёт рекорды. По информации портала Deadline, неовестерн с Кевином Костнером за премьерный день четвёртого сезона привлёк к экранам 8 млн зрителей. Это рекордный показатель среди всех кабельных проектов с 2018 года (тогда доминировали «Ходячие мертвецы»), который также на 1,4 млн выше отметки, достигнутой аналогичным сезоном «Игры престолов» (6,6 млн).

Этот результат, к слову, на 104% превосходит показатель премьеры третьего сезона «Йеллоустоуна», в прошлом году собравшей 4,2 млн просмотров. В ключевом демо «18–49 лет» тоже основательный прирост — 3,26 (2 млн), что на 82% выше показателя премьеры третьего сезона.

И это только по основным пунктам. К слову, если объединить результаты просмотров свежего эпизода на всех цифровых платформах, показатель вырастет до 9,5 млн. Это на 86% выше аналогичного результата в прошлом году (5,1 млн). Возможно, всё дело в том, что после шокирующего финала третьего сезона зрителям не терпелось узнать судьбу Джона Даттона (Костнер) и его детей.