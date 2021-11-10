Роскомнадзор против сексуальных девиаций в кино: под цензуру попадут онлайн-кинотеатры и соцсети

Роскомнадзор снова на страже нравственности. Чтобы оградить детей от тлетворного влияния кинематографического гомосексуализма, планируется очистить от любого намёка на гейство интернет. Стало известно, что планируются поправки сразу в несколько законов, согласно которым онлайн-кинотеатрам и соцсетям запретят демонстрировать контент, пропагандирующий «нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации».

Изменения коснутся закона о СМИ, «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». За нарушения компаниям будет грозить штраф до 1 млн рублей или приостановка деятельность до 90 суток.

Впрочем, пока это лишь инициатива Роскомнадзора, которую ещё могут не поддержать (ха-ха).

В случае положительного решения под новые правила попадут фильмы вроде «Вечных», «Рокетмена», «Богемской рапсодии», «Горбатой горы», «Лунного света», сериалы «Игра престолов», «Половое воспитание», «Эйфория», «С любовью, Саймон», «Американская семейка», «Бесстыдники» и добрая часть всего контента Netflix. Хоть что-то вообще останется?