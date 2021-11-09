Новый злодей: Джонатан Мэйджерс рассказал о работе над «Локи» и «Человеком-муравьём 3»

Суперзлодейский триумф для Джонатана Мэйджерса грядёт в фильме «Человек-муравей и Оса: Квантомания», где он исполнит роль Канга Завоевателя. А его демо-версию мы уже видели в сериале «Локи», в котором актёр появился в образе Того, кто остаётся, создателя могущественной временной организации TVA.

У нас больше информации о Том, кто остаётся, потому что на экране я 40 минут рассказывал его историю, добавив ещё одну фигуру на поле с большим количеством игроков. В этот раз я работаю не с Томом Хиддлстоном, а с Полом Раддом, Эванджелин Лилли и другими из семьи «Человека-муравья». Это два разных мира, я пока исследую новый, пытаясь сделать всё, что в моих силах.

Что тут скажешь. В Marvel точно есть какой-то экспресс-курс, где преподают действующие шпионы, тренируя каст не рассказывать о предстоящих фильмах совершенно ничего.

Разница между персонажами Мэйджерса в том, что её нет. Тот, кто остаётся и Канг Завоеватель — это одна и та же фигура в разных Вселенных, они отличаются друг от друга только мотивами. В то время как герой «Локи» хотел сохранить мир и порядок, остальные его Варианты были куда менее безобидны, пытаясь с помощью войн прийти к абсолютной власти. Он долго удерживал свои разрушительные версии под контролем, но после того, как Сильвия его убивает, на свободу вырывается Канг.

Сейчас Мэйджерс в Лондоне на съёмках «Человека-муравья 3», где и предстанет в образе разрушителя мультивселенной Канга Завоевателя. Также не исключено появление актёра в «Человеке-пауке: Нет пути домой» и «Докторе Стрэндже 2». Съёмки второго сезона «Локи» пока не начались, но учитывая события, произошедшие в конце первого, Канг должен стать ключевой фигурой для всего сюжета.