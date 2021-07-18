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Первоисточник: www.cbr.com Прямая ссылка на новость:

Для съёмок в «Локи» Джонатан Мейджерс применил свой опыт профессионального клоуна

Если при просмотре шестого эпизода «Локи» вас искренне раззадорили и немало впечатлили бесконечные ужимки и кривляния Канга, то знайте: вы подпали под очарование актёрской харизмы Джонатана Мейджерса, профессионального клоуна

В интервью Entertainment Weekly Мейджорс рассказал, что получил классическое образование клоуна в Йельской школе драмы и применил его в финале первого сезона, щедро сдобрив импровизацией. Режиссёр Кейт Херрон и компания разрешили актёру делать с ролью всё, что он захочет, в том числе добавляя ремарки своему персонажу по ходу съёмок.

Херрон осталась в восторге от талантов Мейджерса:

По сценарию он не должен был залазить на стол. И в этом вся прелесть импровизации. Съёмочная команда замечала, что он начинает двигаться, и оператор Отем Дюральд бралась за камеру. Это чем-то смахивало на танец. Но мы ничего из этого не планировали. Нас просто поразило, как круто всё это выглядело.

И не говорите потом, что Marvel ущемляет актёров в свободе творчества. Вот Мейджерса, например, не ущемляли.

Теги
ЛокиMarvelDisney+
Комментарии (3)

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