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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Аллигатор Локи и людишки на свежих постерах сериала Marvel «Локи»

Многосерийный фантастический цирк под названием «Локи» близится к завершению, и в преддверии выхода заключительного эпизода первого сезона Marvel Studios опубликовала свежую подборку персонажных постеров. На всех изображён Локи, и лишь на одном из них — в исполнении Тома Хиддлстона.

Постеры сериала «Локи» Постеры сериала «Локи» Постеры сериала «Локи»

Как и ожидалось, сильнее всего зрителей впечатлил рогатый аллигатор — самое косноязычное, зато наиболее оригинальное воплощение асгардского бога обмана.

Постеры сериала «Локи» Постеры сериала «Локи»

За шестисерийные приключения антигероя отвечают глава сценарной команды Майкл Уолдрон, режиссёр Кейт Херрон и продюсер проекта Кевин Файги.

Теги
ПостерыГалереяЛоки
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