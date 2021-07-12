Аллигатор Локи и людишки на свежих постерах сериала Marvel «Локи»

Многосерийный фантастический цирк под названием «Локи» близится к завершению, и в преддверии выхода заключительного эпизода первого сезона Marvel Studios опубликовала свежую подборку персонажных постеров. На всех изображён Локи, и лишь на одном из них — в исполнении Тома Хиддлстона.

Как и ожидалось, сильнее всего зрителей впечатлил рогатый аллигатор — самое косноязычное, зато наиболее оригинальное воплощение асгардского бога обмана.

За шестисерийные приключения антигероя отвечают глава сценарной команды Майкл Уолдрон, режиссёр Кейт Херрон и продюсер проекта Кевин Файги.