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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Русские идут: Александр Роднянский заключил масштабную cделку Apple

Кажется, у отечественного кинобизнеса появился действительно серьёзный повод гордиться собой. Российский продюсер Александр Роднянский через свою компанию AR Content заключил многолетний контракт с Apple, встав в один ряд с подписавшими аналогичные сделки с правом первого выбора Роном Ховардом и Ридли Скоттом.

По условиям соглашения, производимый контент может быть как на русском, так и на других языках, сниматься как в России, так и за её пределами при участии как отечественных, так и иностранных сценаристов и режиссёров. Иными словами, полная творческая свобода. Однако подчёркивается, что Apple особенно заинтересована проектами, созданными в России.

Вот, что сказал по этому поводу сам продюсер в интервью изданию Variety:

Это удивительное время, когда «Фауда» на иврите и арабском отлично показывает себя на нескольких территориях, когда французские «Богомол» и «Марианн» или немецкие «Тьма» и «Вавилон-Берлин» пересекают границы. Настало время для русскоязычных и мультиязычных проектов сделать то же самое. Поэтому мы разрабатываем новые сериалы с участием лучших международных сценаристов и режиссёров и в то же время пытаемся удерживать наши позиции в кино.

Глобальный драматический бум — отличный шанс для киноделов всего мира донести их истории о жизни, которую они знают очень хорошо, до международной аудитории без каких-либо ограничений. Вот, что меня радует. Эта часть современной жизни может разрушить границы, объединить мир и полностью изменить его.

К слову, не так давно Роднянский заключил трёхлетнюю сделку с КиноПоиск HD на производство семи сериалов. Как видим, этим дело не ограничилось.

Комментарии (4)

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