Сериал «Локи» задумывался как история любви

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События четвёртого эпизода сериала «Локи» изобиловали неожиданными поворотами, и один из самых удивительных состоял в том, что асгардский бог обмана мгновенно втрескаться в новую героиню и по совместительству альтернативную версию самого себя, взявшую имя Сильви. Как оказалось, экспресс-влюблённость — один из краеугольных камней сериала, если верить его создателям.

Режиссёр Кейт Херрон и главный сценарист Майкл Уолдрон в беседе с порталом Marvel.com рассказали, почему такая романтика представляется им хорошей идеей.

Присутствие любовной линии было одним из основных моментов моего питча. Мы немного пометались с этим вопросом, пытаясь понять, действительно ли мы хотим, чтобы Локи влюбился в альтернативного себя? Не слишком ли это безумно? Но в сериале, который мне видится историей о любви к себе, самоосмыслении, о прощении себя, мне показалось правильным, что это станет первой настоящей историей любви для Локи. Майкл Уолдрон, так и задумывал

Постановщица первого сезона Кейт Херрон полностью разделяет этот подход к раскрытию главного персонажа и видит в этом часть его духовного пути.

Кто лучшая пара для Локи, если не он сам? Весь сериал — история о самоидентификации. Это история о Локи, и сейчас он стал на новый путь, отправился в новое приключение. Он видит, как они с Сильви похожи, и говорит: «Я понимаю, что ты чувствуешь». Сильви считает, что не понимает. Мне кажется, в этом и кроется самое интересное. Она — это он и в то же время не он. У них слишком разный жизненный опыт. Кейт Херрон, вторит

Постановщица отметила, как важно дать этой истории время на развитие, чтобы взаимоотношения Локи и Сильви ощущались как нечто ими заслуженное. После просмотра четвёртого эпизода складывается ощущение, что авторы это момент ненароком проморгали.