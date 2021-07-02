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Кевин Костнер и его семья возвращаются в тизере четвёртого сезона «Йеллоустоуна»

Глава семьи в смертельной опасности. Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал тизер четвёртого сезона неовестерна «Йеллоустоун». Сверхуспешная семейная драма с Кевином Костнером в главной роли возвращается на домашние экраны этой осенью.

В продолжении семейной саги о владельцах обширнейшего ранчо Даттонах, их союзниках и многочисленных врагах вместе с Костнером снимаются Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер, Келси Эсбилл Чоу, Брекен Меррилл, Джефферсон Уайт, а также Джеки Уивер и Пайпер Перабо.

Создателем сериала выступает Тейлор Шеридан («Ветреная река», «Убийца»).

Теги
ВидеоЙеллоустоун
Комментарии (2)

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