Кевин Костнер и его семья возвращаются в тизере четвёртого сезона «Йеллоустоуна»

Глава семьи в смертельной опасности. Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал тизер четвёртого сезона неовестерна «Йеллоустоун». Сверхуспешная семейная драма с Кевином Костнером в главной роли возвращается на домашние экраны этой осенью.

В продолжении семейной саги о владельцах обширнейшего ранчо Даттонах, их союзниках и многочисленных врагах вместе с Костнером снимаются Джил Бирмингем, Уэс Бентли, Келли Райлли, Люк Граймс, Коул Хаузер, Келси Эсбилл Чоу, Брекен Меррилл, Джефферсон Уайт, а также Джеки Уивер и Пайпер Перабо.

Создателем сериала выступает Тейлор Шеридан («Ветреная река», «Убийца»).