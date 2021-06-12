Майкл Эмерсон нагнетает жути в тизере второго сезона мистического триллера «Зло»

Потоковый сервис Paramount+ опубликовал ещё один полуминутный тизер второго сезона «Зла». Свежий ролик мистического триллера не боится сгущать краски и нагнетать мрачную атмосферу. Первый эпизод продолжения выходит на цифровой платформе 20 июня.



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В сериале за авторством Роберта и Мишель Кинг психологу Кристен Бушар (Катя Херберс), семинаристу Дэвиду Акосте (Майк Колтер) и специалисту по технологиям Бену Шакиру (Аасиф Мандви) противостоит некая могучая, не до конца понятная сила, эмиссаром которой выступает жуткий Лиланд Таунсенд (Майкл Эмерсон).

И пачка свежих кадров в нагрузку: