Страдания и кошмары наяву в тизере второго сезона мистического триллера «Зло»

Стриминговый сервис Paramount+ опубликовал тизер второго сезона мистического триллера «Зло», который недавно официально перебрался с телеканала CBS на цифровую платформу, где почти наверняка будет чувствовать себя куда свободнее в плане самовыражения.

Сериал возвращается на малые экраны 20 июня.

Проект Роберта и Мишель Кинг («Хорошая жена») рассказывает о давнем противостоянии науки и религии, а также раскрывает суть и происхождение зла. Психолог-скептик Кристен Бушар (Катя Херберс) изучает загадочные и необъяснимые дела — чудеса, одержимость и другие необычные явления — на предмет их божественного происхождения в компании с семинаристом Дэвидом Акостой (Майк Колтер) и его напарником-технарём Беном Шакиром (Аасиф Мандви).