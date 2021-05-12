Ник Фрост и Эллисон Толман — супруги-соучастники в трейлере второго сезона антологии «Почему женщины убивают»

Порой смертельно опасно недооценивать домохозяйку-тихоню. Потоковый сервис Paramount+ опубликовал трейлер второго сезона «Почему женщины убивают», где супруги Ник Фрост и Эллисон Толман отыскивают эффективный и бесплатный способ подкормить цветочки на своей придомовой лужайке. Сериал возвращается на экраны 3 июня.

События свежей главы чёрной комедии Марка Черри («Отчаянные домохозяйки») разворачиваются в 1949 году. Домохозяйка Альма (Толман) изо всех сил пытается приобщиться к сливкам местного общества, но все её попытки ни к чему не приводят. Доведённая до отчаяния, Альма преступает черту, и с тех пор её жизнь и жизнь её супруга-ветеринара Бертрама (Фрост) круто меняется. Поначалу — к лучшему.