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Ник Фрост и Эллисон Толман — супруги-соучастники в трейлере второго сезона антологии «Почему женщины убивают»

Порой смертельно опасно недооценивать домохозяйку-тихоню. Потоковый сервис Paramount+ опубликовал трейлер второго сезона «Почему женщины убивают», где супруги Ник Фрост и Эллисон Толман отыскивают эффективный и бесплатный способ подкормить цветочки на своей придомовой лужайке. Сериал возвращается на экраны 3 июня.

События свежей главы чёрной комедии Марка Черри («Отчаянные домохозяйки») разворачиваются в 1949 году. Домохозяйка Альма (Толман) изо всех сил пытается приобщиться к сливкам местного общества, но все её попытки ни к чему не приводят. Доведённая до отчаяния, Альма преступает черту, и с тех пор её жизнь и жизнь её супруга-ветеринара Бертрама (Фрост) круто меняется. Поначалу — к лучшему.

Теги
ВидеоПочему женщины убивают
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