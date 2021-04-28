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Второй сезон антологии «Почему женщины убивают» с Ником Фростом и Эллисон Толман стартует этим летом

Стриминговый сервис Paramount+ презентует промо-ролик и постер второго сезона «Почему женщины убивают». Свежая 10-серийная глава телеантологии с Ником Фростом и Эллисон Толман в главных ролях стартует 3 июня.

События второго сезона чёрной комедии разворачиваются в 1949 году. Это история о внешней красоте, о скрываемой за фасадом привлекательности истине, о последствиях безразличия со стороны общества и о том, как далеко готова зайти женщина, чтобы добиться признания и внимания окружающих. Толман сыграет домохозяйку Альму, чей оптимизм рушится, когда она узнаёт о тайном хобби своего супруга Бертрама (Фрост), доброго и жизнерадостного ветеринара.

Создателем проекта выступает Марк Черри («Отчаянные домохозяйки»), который также числится исполнительным продюсером наравне с Брайаном Грэйзером и Сэми Ким Фолви. Производственный процесс курируют Imagine Studios и CBS Television Studios.

Тизерный постер:

Постеры сериала «Почему женщины убивают»
Теги
ВидеоПочему женщины убивают
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