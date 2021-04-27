На роль Перси Джексона в сериал для Disney+ подойдёт актёр любой расы и национальности

Многосерийная экранизация серии романов Рика Риордана «Перси Джексон и Олимпийцы», запущенная в разработку прошлой весной, объявила предварительный кастинг на заглавную роль. И если судить по требованиям к кандидатам, сыграть Перси Джексона в сериале от Disney+ сможет любой талантливый юноша-актёр, который сумеет убедительно притвориться 12-летним.

Никаких ограничений по расовому признаку, к слову, нет. Вообразить себя главным героем знаменитого подросткового фэнтези может любой относительно юный талант. В выборе достойного кандидата опираться будут на основную политику Disney, которая поддерживает инклюзивный кастинг и гласит, что на любую роль в проектах студии могут пробоваться квалифицированные актёры без оглядки на инвалидность, половую принадлежность, гендерную идентификацию, расу и национальность, возраст, цвет кожи, страну происхождения, сексуальную ориентацию и прочее.

Пентология Риордана перенесла классические мифы Древней Греции в современный мир. Главным героем истории выступает сын Посейдона и смертной женщины Перси Джексон, чьи приключения начинаются, когда он отправляется в летний лагерь для отпрысков олимпийский богов. В цикл входят романы «Похититель молний», «Море чудовищ», «Проклятие Титана», «Лабиринт смерти» и «Последнее Пророчество».

Автор литературного первоисточника пообещал всячески контролировать производственный процесс.