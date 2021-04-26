Наш новый Капитан Америка на кадрах и постере «Сокола и Зимнего солдата»

Стриминговый сервис Disney+ решил, что уже можно, поэтому опубликовал спойлерные кадры из вышедшего на минувшей неделе заключительного эпизода «Сокола и Зимнего солдата». Промо-материалы во всей красе представляют нового Капитана Америку — пять серий подряд отбрыкивавшегося от этого статуса Сэма Уилсона (Энтони Маки).

Финал фантастического боевика под названием One World, One People, к слову, исправил свой «гнилой» рейтинг на Rotten Tomatoes — сейчас у шестого эпизода 64% одобрения от критиков на основе 22 рецензий.

И персонажный постер: