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«Сокол и Зимний солдат» — обсуждаем финальный эпизод

Первый сезон сериала «Сокол и Зимний солдат» закончился на шестом эпизоде. Ура?

Одни сюжетные арки закончились, а кое-что явно оставляют на следующий сезон. Просто пока сложно представить, что главные герои в ближайшее время сыграют значительную роль в киновселенной (в отличие от Ванды и Вижна).

Теперь мы имеем некоторое представление о том, что в сериалах Marvel выходит под вывеской «остросюжетных драматических триллеров».

Обсудим финал и всё, что было до него в 22:00.

 
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