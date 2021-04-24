Финал «Сокола и Зимнего солдата» разочаровал критиков

Вчера вышла заключительная серия супергеройского боевика «Сокол и Зимний солдат» — второго сериала Marvel Studios для видеосервиса Disney+. Зрители активно обсуждают эпизод в соцсетях, а критики выносят финалу свой вердикт, который невзирая на все возможные реверансы проекта в сторону современных расовых трендов, не впечатлил профессиональных рецензентов. По крайней мере, если судить по оценкам на Rotten Tomatoes.

Популярный онлайн-агрегатор рецензий обнародовал оценки шестого эпизода «Сокола и Зимнего солдата», которые оказались на редкость низкими. Сейчас у финальной серии всего 59% положительных отзывов на основе 17 рецензий.

Все предыдущие серии оценивались профессиональной прессой куда выше. У первого эпизода 93% одобрения, у второго — 100%, у третьего — 85%, у четвёртого — 90%, у пятого — 100%.

К слову, для жалоб у рецензентов сразу несколько причин — ругают неряшливый, хаотичный сценарий, картонность персонажей, невнятную злодейку, отсутствие в финальном эпизоде командной работы главных героев, обилие клише. В общем, критиков финал не впечатлил, но некоторые из них уповают на анонс второго сезона, который теоретически мог бы улучшить ситуацию.