Лили Джеймс предаётся страсти в трейлере романтической драмы «Погоня за любовью»

Британский телеканал BBC One опубликовал дебютный трейлер многосерийной романтической драмы «Погоня за любовью», где Лили Джеймс («Золушка») отчаянно ищет того, кому смогла бы вверить свои тело и душу. Экранизация одноимённого романа Нэнси митфорд выйдет в этом году, но точной даты выхода у мини-сериала пока нет.

События мелодраматической семейной саги разворачиваются в период между двумя мировыми войнами. Это история приключений и злоключений обаятельной и бесстрашной Линды Рэдлетт (Джеймс). На пару со своей кузиной и лучшей подругой Фанни Логан (Эмили Бичем) главная героиня ищет того самого мужчину, с которым обретёт личное счастье.

В проекте также задействованы Доминик Уэст, Эндрю Скотт, Эмили Мортимер, Долли Уэллс, Битти Эдмондсон, Ассаад Буаб, Шазад Латиф и Фредди Фокс. Мортимер выступила сценаристом и режиссёром постановки. Исполнительными продюсерами числятся Чарльз Колье, Мэттью Рид и Фрит Типлэди.