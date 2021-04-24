 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Без слёз не взглянешь: Джон Сноу, Дейенерис, Санса, Арья и другие в персональных трейлерах «Игры престолов» Вам не показалось: в кинотеатрах вышла старая версия «Властелина колец» «Шан-Чи» явит миру первого животного-сайдкика киновселенной Marvel — вот как оно выглядит Режиссёрская версия «Рокки IV» будет называться «Рокки против Драго» Эмбер Хёрд готовится к проделкам Джейсона Момоа на съёмках «Аквамена 2»
2
СЕРИАЛЫ
522
 
Прямая ссылка на новость:

Лили Джеймс предаётся страсти в трейлере романтической драмы «Погоня за любовью»

Британский телеканал BBC One опубликовал дебютный трейлер многосерийной романтической драмы «Погоня за любовью», где Лили Джеймс («Золушка») отчаянно ищет того, кому смогла бы вверить свои тело и душу. Экранизация одноимённого романа Нэнси митфорд выйдет в этом году, но точной даты выхода у мини-сериала пока нет.

События мелодраматической семейной саги разворачиваются в период между двумя мировыми войнами. Это история приключений и злоключений обаятельной и бесстрашной Линды Рэдлетт (Джеймс). На пару со своей кузиной и лучшей подругой Фанни Логан (Эмили Бичем) главная героиня ищет того самого мужчину, с которым обретёт личное счастье.

В проекте также задействованы Доминик Уэст, Эндрю Скотт, Эмили Мортимер, Долли Уэллс, Битти Эдмондсон, Ассаад Буаб, Шазад Латиф и Фредди Фокс. Мортимер выступила сценаристом и режиссёром постановки. Исполнительными продюсерами числятся Чарльз Колье, Мэттью Рид и Фрит Типлэди.

Теги
ВидеоПогоня за любовью
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

2Романтическая драма «Погоня за любовью» с Лили Джеймс и Домиником Уэстом обзавелась первыми кадрами 38«У него нет чёрных друзей» — глава по расовому разнообразию в BBC критикует «Лютера» Идриса Эльбы за неправдоподобие 4Киллиан Мёрфи в образе Томаса Шелби на закадровых фото финального сезона «Острых козырьков»

Тоже интересно

5Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк присоединится к «Секретному вторжению» Marvel 43Вам не показалось: в кинотеатрах вышла старая версия «Властелина колец» 19Создатели «Зачарованных» раздевали героинь ради рейтингов — сценаристка сериала раскрыла всем глаза 13Сара Мишель Геллар узнает, из чего сделаны девчонки, в подростковом сериале Hot Pink 9Декстер Морган возвращается к корням в промо девятого сезона «Декстера»

Далее на КГ

2
Экранизация игры The Last Of Us набирает режиссёров
 2
По локоть в крови — Джон Сина на свежих кадрах со съёмок спин-оффа «Отряда самоубийц»
 0
Роскошь и азарт в новом трейлере Test Drive Unlimited Solar Crown
 0
Уникальный шутер Lemnis Gate анонсирован для консолей текущего поколения
 0
Трейлер хоррора In Sound Mind раскрывает дату релиза
 2
Авторы Bulletstorm и Outriders купили ещё одну студию
 5
Победители «Золотой малины 2021»: «Доктор Дулиттл» оставил без награды «Чудо-женщину: 1984»
 3
Специальный ролик представляет N-ko Mei Kurono — нового витубера и амбассадора Netflix Anime
 1
Гнев Человеческий - Обзор фильма Гая Ричи
 13
Возвращение великой саги — все «Форсажи» будут бесплатно показаны в кинотеатрах
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Завершение «Ходячих мертвецов» стало неожиданностью для авторов и актёров сериала
 
«Суперкрошки» Хлоя Беннет и Дав Кэмерон на первом официальном промо-арте сериала
 
Сериал «Американские боги» с позором закрыт
 
Кино Военный лётчик Павел Прилучный на постере экшен-драмы Тимура Бекмамбетова «Девятаев»
 
Кино «Мортал Комбат» идёт на рекорд в российском прокате
 
Кино Netflix обгоняет Marvel со своим экшеном про чернокожего истребителя вампиров
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в апреле

25 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
26 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
27 Вт21:45ЕВА (трансляция)
28 СрНоль кадров в секунду
29 Чт20:00Телеовощи (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 459: «Гнев человеческий» и «Рыцари справедливости»
 
10Ноль кадров в секунду – 365: Тренированный рот
 
335 минут назад – 14: «Майор Гром: Чумной Доктор» — сборы и прогнозы
 
 
6ЕВА – 421: Голубокс
 
4Телеовощи – 388: Проблемы с тронутыми
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru