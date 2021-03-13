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Киллиан Мёрфи в образе Томаса Шелби на закадровых фото финального сезона «Острых козырьков»

Стартовавшие в январе съёмки заключительного сезона «Острых козырьков» идут полным ходом, и официальный твиттер-аккаунт сериала решил напомнить об этом, опубликовав два закадровых снимка с исполнителем главной роли Киллианом Мёрфи в образе Томаса Шелби.

Промо-арт сериала «Острые козырьки» Промо-арт сериала «Острые козырьки»

В гангстерская саге Стивена Найта о семействе Шелби из Бирмингема, прокладывающего себе путь к богатству и власти, также снимаются Хелен Маккрори, Пол Андерсон, Софи Рандл, Финн Коул, Брайан Глисон, Нил Маскелл, Сэм Клафлин и Стивен Грэм.

За режиссуру шестого сезона отвечает постановщик пятого Энтони Бирн («Последнее королевство»). Производство сериала BBC One и Netflix курируют Caryn Mandabach Productions и Tiger Aspect Productions.

Теги
Острые козырьки
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