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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Шесть сезонов и фильм! «Острые козырьки» получат полнометражный финал

Порядком расстроившая поклонников новость о завершении «Острых козырьков» шестым сезоном получила важное дополнение. Создатель и сценарист знаменитой гангстерской саги Стивен Найт напомнил, что его оговорка о продолжении истории семьи Шелби в других форматах подразумевает как минимум одну полнометражку.

Позапрошлой осенью Найт говорил, что по завершении работы над шестым сезоном возьмётся за седьмой, но с тех пор много воды утекло и многое изменилось, а «Козырьки» вместе с остальными фильмами и сериалами успели ощутить на себе последствия пандемии. Об этом Найт упомянул в беседе с порталом Deadline, поясняя свою ремарку о других форматах.

COVID изменил наши планы. Но могу сказать, что я с самого начала планировал завершить «Острые козырьки» фильмом. Так и случится.

 
Стивен Найт, придерживается плана

Создатель заверил, что «Козырьки» не пропадут в безвестности. В конце концов, криминальная драма о бирмингемском семействе давно переросла рамки сериала и превратилась в полноценный франчайз, куда среди прочего входят книги, тематические линии одежды и аксессуаров, игры и прочее. К Найту также обращались с идеями балетной постановки и мюзикла по мотивам «Козырьков».

Съёмки шестого сезона криминальной драмы с Киллианом Мёрфи стартовали в понедельник. Найт по-прежнему всецело отвечает за сценарий, а режиссирует финальную телеглаву постановщик пятого сезона Энтони Бирн.

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Острые козырьки
 18 январяПрощаемся с Томми Шелби — «Острые козырьки» завершаются шестым сезоном 7 ноября 2020 годаСорвиголова и Мизинец встретились в Дублине: Чарли Кокс и Эйдан Гиллен снимаются в криминальной драме «Род» 3 июня 2020 годаДжейсон Стэйтем чуть не сыграл Томаса Шелби в «Острых козырьках»
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