Педро Паскаль намекает, что в третьем сезоне «Мандалорца» будет больше «обнажёнки»

Внимание, текст содержит спойлеры второго сезона «Мандалорца».

Как показал нам второй сезон «Мандалорца», мифический кодекс, которого придерживался Дин Джарин, оказался весьма «гибким» — из разряда «если нельзя, но очень хочется, то можно». И зрителям, смирившимся с тем, что дублёры Педро Паскаля так и проходят в его доспехах до конца сериала, посчастливилось выйти на пик наслаждения. Дважды.

Немудрено, что теперь автора новости всех волнует один-единственный вопрос: ждать ли больше обнажёнки что же будет с Мандо в третьем сезоне. Паскаль, кажется, знает ответ, но прямо говорить не собирается. Зато ловко подогревает интерес, намекая, что будет расставаться со шлемом и дальше:

То, что он говорит: «Таков путь», ещё не значит, что это единственный путь… Мне очень понравилось играть с этим. Мы не знаем, чем это закончилось для него. Он снял шлем в комнате, полной людей.

Что касается появления Дина Джарина в других спин-оффах вселенной, Паскаль и здесь держит язык за зубами: