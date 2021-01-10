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Первоисточник: www.indiewire.com Прямая ссылка на новость:

Джина Карано о громком камео во втором сезоне «Мандалорца» и своём отношении к хейтерам в сети

Поклонники «Звёздных войн» ещё долго будут вспоминать легендарное камео в финальном эпизоде второго сезона «Мандалорца», делиться впечатлениями и рассуждать, к каким открытиям может привести визит мастера-джедая в третьем сезоне космического вестерна. Славящийся своей скрытностью проект пусть и не избежал информационных утечек о кастинге продолжения, сумел-таки сохранить в тайне впечатляющую концовку. Возможно, потому что о появлении Люка Скайуокера не знали даже актёры сериала.

Среди таковых оказалась исполнительница роли Кары Дюн Джина Карано, признавшаяся, что об участии в проекте Марка Хэмилла узнала в день съёмок финала в гримёрной. В её варианте сценария появление персонажа не значилось, но уж зато во время съёмок сцены атмосфера сложилась незабываемая.

Присутствовало ощущение волшебства. Комната была будто наэлектризована. Всё казалось таким особенным. И все на площадке это чувствовали.

Такие невероятные моменты и помогают Карано не только ценить каждую минуту, проведённую в проекте, но и справляться с куда менее приятными ситуациями, многие из которых связаны с активностью фанатов в соцсетях.

Ни для кого не секрет, что этой осенью, после старта второго сезона отдельные фанаты франчайза призывали Disney убрать Карано из «Мандалорца» за то, что актриса смеет высказывать мнение, отличное от мнения большинства. Оное касалось многих тем от мании на местоимения в профилях трансгендеров и сочувствующих до взглядов на пандемию и недавние выборы в США. Карано, впрочем, спокойно относится к негативу и онлайн-акциям вроде #FireGinaCarano.

Я не собираюсь исчезать [из соцсетей]. Если моё присутствие там кому-то докучает, не страшно, но в «Твиттере» и других соцсетях полным-полно людей, которых моё присутствие там устраивает. Я в первую очередь ориентируюсь на них. В некоторых людях я пробуждаю ярость. Не знаю, почему.

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