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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

«Мандалорец» обогнал «Пацанов», став лидером по пиратским скачиваниям в 2020 году

С тех пор как завершилась «Игра престолов», несколько лет числившаяся абсолютным лидером по количеству пиратских скачиваний, это почётное звание так или иначе должно было отойти к одному из ныне здравствующих многосерийных проектов, пользующихся особым вниманием аудитории. И согласно свежим подсчётам портала Torrent Freak, таким проектом в ушедшем году оказался «Мандалорец».

На пути к победе космический вестерн Джона Фавро и Дэйва Филони обскакал антигеройскую сатиру Эрика Крипке «Пацаны». Первый художественный сериал по вселенной «Звёздных войн» оказался самым востребованным в 2020 году у пиратствующей аудитории. К слову, в 2019-м «Мандалорец» в аналогичном списке занял лишь третье место, что тоже в общем-то неплохо.

«Пацаны» от видеосервиса Amazon таким образом закрепились на втором строчке, а на третьей оказался технотриллер «Мир Дикого Запада» Джонатана Нолана и Лизы Джой, выходящий на кабельном канале HBO.

Первая десятка фаворитов по нелегальным скачиваниям выглядит так:

  1. «Мандалорец» (Disney+)
  2. «Пацаны» (Amazon)
  3. «Мир Дикого Запада» (HBO)
  4. «Викинги» (History/Amazon)
  5. «Звёздный путь: Пикар» (CBS All Access)
  6. «Рик и Морти» (Adult Swim)
  7. «Ходячие мертвецы» (AMC)
  8. «Чужак» (HBO)
  9. «Стрела» (The CW)
  10. «Флэш» (The CW)
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