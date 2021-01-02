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Первоисточник: www.nme.com Прямая ссылка на новость:

Марк Хэмилл выразил благодарность создателям «Мандалорца»

Осторожно: текст содержит спойлеры финальной серии второго сезона «Мандалорца».

То самое камео второго сезона «Мандалорца» произвело неизгладимое впечатление не только на всех без исключения фанатов «Звёздных войн». Сам виновник всей шумихи Марк Хэмилл, по такому поводу ненадолго вернувшийся к роли Люка Скайуокера, тронут не меньше нашего и говорит искреннее спасибо Джону Фавро и Дэйву Филони, людям, подарившим зрителям эти волшебные моменты:

Иногда величайшие дары — самые неожиданные. Те, о которых вы даже не подозревали, что хотите их, пока не получили.

К актёру присоединились тысячи благодарных фанатов. Большинство сходятся на мысли, что этим двоим удалось то, что не смогли ни Джей Джей Абрамс, ни Райан Джонсон — вернуть «Звёздным войнам» былую славу.

Для пущего эффекта камео пришлось держать в строжайшей тайне больше года, что оказалось делом весьма проблематичным, учитывая огромную команду, работающую над сериалом, и болтливость самого Хэмилла. Но, как видим, они справились и с этим.

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 21 декабря 2020 годаДжон Фавро о легендарном камео в финале второго сезона «Мандалорца»: «Сохранить тайну было очень сложно» 20 декабря 2020 годаШокирующее камео второго сезона «Мандалорца» держалось в тайне больше года
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