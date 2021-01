Марк Хэмилл выразил благодарность создателям «Мандалорца»

Осторожно: текст содержит спойлеры финальной серии второго сезона «Мандалорца».

То самое камео второго сезона «Мандалорца» произвело неизгладимое впечатление не только на всех без исключения фанатов «Звёздных войн». Сам виновник всей шумихи Марк Хэмилл, по такому поводу ненадолго вернувшийся к роли Люка Скайуокера, тронут не меньше нашего и говорит искреннее спасибо Джону Фавро и Дэйву Филони, людям, подарившим зрителям эти волшебные моменты:

Sometimes the greatest gifts are the most unexpected and something you never realized you wanted until it was given.#ThankYouJonAndDave ???? pic.twitter.com/4nNjSvbvIN