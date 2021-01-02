Альтернативная «Стража» разжилась свежими кадрами из первых эпизодов

Грандиозная премьера пугающей адаптации «Стражи» Терри Пратчетта состоится уже завтра, и кабельный канал BBC America стремится сделать всё, чтобы зрители об этом не забыли. В сети появилась подборка свежих кадров из сериала, в очередной раз напоминающих, насколько вольной вышла адаптация.

В комедийном фэнтези-триллере о приключениях городской стражи столицы Плоского мира Анк-Морпорка задействованы Ричард Дормер, Лара Росси, Марама Корлетт, Адам Хагилл, Джо Итон-Кент, Анна Чэнселор и другие. За издевательство над литературным первоисточником отвечают сценаристы Саймон Аллен («Мушкетёры»), Джо Уилкинсон («Доктор Кто»), Кэтрин Тридженна («Торчвуд»), Амру Алкади и Эд Хайм («Молокососы»).

К слову, премьера сериала будет двухсерийной. Как будто об этом кто-то просил.