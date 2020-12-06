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Первоисточник: bleedingcool.com Прямая ссылка на новость:

Участники «Стражи» приглашают смотреть премьеру вместе

Just watch The Watch! Кабельный канал BBC America продолжает уговаривать зрителей приобщиться к просмотру «Стражи» — проекта, вдохновлённого юмористическими романами Терри Пратчетта, — и даже выпустил по такому случаю специальный промо-ролик. Мол, если ты такой же странный и ненормальный, как и персонажи сериала, присоединяйся к просмотру! Первая серия выходит в эфир 3 января.

В многосерийном комедийном триллере о буднях городской стражи Анк-Морпорка снимаются Ричард Дормер, Лара Росси, Марама Корлетт, Адам Хагилл, Джо Итон-Кент и Анна Чэнселлор.

И в довесок подборка свежих кадров из, так сказать, фэнтези в стиле панк-рок:

Кадры из сериала «Стража» Кадры из сериала «Стража» Кадры из сериала «Стража» Кадры из сериала «Стража» Кадры из сериала «Стража» Кадры из сериала «Стража» Промо-арт сериала «Стража»
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Галерея Стража
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Выйдут в декабре

8 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
10 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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