Участники «Стражи» приглашают смотреть премьеру вместе

Just watch The Watch! Кабельный канал BBC America продолжает уговаривать зрителей приобщиться к просмотру «Стражи» — проекта, вдохновлённого юмористическими романами Терри Пратчетта, — и даже выпустил по такому случаю специальный промо-ролик. Мол, если ты такой же странный и ненормальный, как и персонажи сериала, присоединяйся к просмотру! Первая серия выходит в эфир 3 января.

В многосерийном комедийном триллере о буднях городской стражи Анк-Морпорка снимаются Ричард Дормер, Лара Росси, Марама Корлетт, Адам Хагилл, Джо Итон-Кент и Анна Чэнселлор.

И в довесок подборка свежих кадров из, так сказать, фэнтези в стиле панк-рок: