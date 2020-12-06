Неделя сериалов на КГ — главные новости 30 ноября — 6 декабря

Эллен Пейдж превратилась в небинарного трансгендера, но продолжит играть лесбиянку Ваню в третьем сезоне «Академии Амбрелла». Авторы сериала не планируют никаких изменений в сюжете и актёрском составе.
Омар Си планирует ограбить Лувр в трейлере авантюрного экшена «Люпен». Первый сезон сериала выйдет на Netflix в январе.
Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Викингов» с Данилой Козловским. Amazon выпустил трейлер с датой выхода последних серий исторической саги.
Видео со съёмочной площадки «Соколиного глаза» подтверждает: Хейли Стайнфелд играет Кейт Бишоп. И про пёсика не забыли.
В актёрском составе приквела «Властелина колец» очередное инклюзивное пополнение. В сериал записались 20 новых актёров.
«Утиные истории» завершатся третьим сезоном. Канал Disney XD официально попрощался с ребутом 2017 года.
Приквел «Игры престолов» показал своих драконов (концепт-арт). Симпатичные.
Зомби-драма «Бойся ходячих мертвецов» продлена на седьмой сезон. Морган Джонс и компания ещё поборются со врагами и обстоятельствами.
Третий сезон «Новобранца» углубится в проблемы расизма и жестокости полицейских. С раскрытием этих важных тем поможет новый персонаж в исполнении Брэндона Рута.
Аналитики из Nielsen утверждают: на телевидении до сих пор ущемляют женщин и цветных. Зато представителей ЛГБТ внезапно стало многовато.