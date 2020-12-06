Неделя сериалов на КГ — главные новости 30 ноября — 6 декабря

Эллен Пейдж превратилась в небинарного трансгендера, но продолжит играть лесбиянку Ваню в третьем сезоне «Академии Амбрелла». Авторы сериала не планируют никаких изменений в сюжете и актёрском составе.

Омар Си планирует ограбить Лувр в трейлере авантюрного экшена «Люпен». Первый сезон сериала выйдет на Netflix в январе.

Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Викингов» с Данилой Козловским. Amazon выпустил трейлер с датой выхода последних серий исторической саги.

Видео со съёмочной площадки «Соколиного глаза» подтверждает: Хейли Стайнфелд играет Кейт Бишоп. И про пёсика не забыли.

В актёрском составе приквела «Властелина колец» очередное инклюзивное пополнение. В сериал записались 20 новых актёров.

«Утиные истории» завершатся третьим сезоном. Канал Disney XD официально попрощался с ребутом 2017 года.

Зомби-драма «Бойся ходячих мертвецов» продлена на седьмой сезон. Морган Джонс и компания ещё поборются со врагами и обстоятельствами.

Третий сезон «Новобранца» углубится в проблемы расизма и жестокости полицейских. С раскрытием этих важных тем поможет новый персонаж в исполнении Брэндона Рута.