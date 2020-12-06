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Неделя сериалов на КГ — главные новости 30 ноября — 6 декабря
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Сегодня

17:15Назад в кино: «Подержанные автомобили» (Used Cars, 1980)
LIVEНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в декабре

7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
10 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

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