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Первоисточник: twitter.com Прямая ссылка на новость:

Третий сезон «Новобранца» углубится в проблемы расизма и жестокости полицейских

В сети появились свежие материалы к третьему сезону «Новобранца» с Натаном Филлионом — сулящий большие перемены тизер и видеоролик, где актёры и создатели проекта рассказывают, с каким вниманием они отнеслись к насущным социальным проблемам в свете движения #BlackLivesMatter. Продолжение полицейской драмы стартует на телеканале ABC 3 января.

В актёрском составе сериала важное пополнение — третий сезон представит нового персонажа в исполнении Брэндона Рута («Легенды завтрашнего дня»). Героя зовут Даг Стэнтон, он ветеран лос-анджелесской полиции с 11-летним стажем, и у него собственный взгляд на положение дел в городе.

В сериале также снимаются Алисса Диас, Ричард Т. Джонс, Титус Макин-младший, Мелисса О’Нил, Эрик Винтер, Мекиа Кокс, Шон Эшмор, Брент Хафф и Гарольд Перрино. За сценарий отвечает Алекси Хоули («Касл»).

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Видео Новобранец
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7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
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