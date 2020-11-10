Темнокожая актриса Карли Хьюз ушла из ситкома «Американская домохозяйка» из-за «токсичной обстановки»

Очередной сериал, где непростительно много белых персонажей, поплатился за своё несправедливое отношение к темнокожим женщинам. Из ситкома канала ABC «Американская домохозяйка» выбыла участница второстепенного актёрского состава Карли Хьюз, не преминув громко хлопнуть дверью.

Я больше не могла работать в токсичной обстановке, создавшейся на съёмочной площадке «Американской домохозяйки». Я решила уйти из проекта, чтобы защититься от подобной дискриминации. Как чёрная женщина в индустрии развлечений я считаю своим долгом отстаивать то, что я заслужила, что все мы заслужили, — равное обращение. Желаю сериалу всего наилучшего, жду не дождусь увидеть новые серии и рада получить шанс исследовать новые возможности. Карли Хьюз, еле спаслась

Занимающаяся производством сериала AMBC Signature уже провела расследование и отрапортовала о «положительных изменениях»: создатель Сара Данн отстранена от непосредственной разработки ситкома, продюсер Марк Дж. Гринберг выбыл из проекта, а шоураннеры Кенни Шварц и Рик Вайнер прошли специальные курсы по развитию восприимчивости (sensitivity training).