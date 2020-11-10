На телеканале «Дорама» стартует романтическая драмеди «Влюбиться в Сун-чжон»

Особо увлечённые поклонники южнокорейских сериалов из России давно открыли для себя отечественный телеканал «Дорама», который щедро снабжает свою аудиторию многосерийными проектами производства Южной Кореи, Японии, Китая и Тайваня.

К примеру, буквально завтра на телеканале стартует дублированная версия комедийной мелодрамы со многочисленными сюжетными хитросплетениями под названием «Влюбиться в Сун-чжон». Сериал будет выходить по будням в 21:00.

Главный герой Мин Хо — молодой, амбициозный консультант по инвестициям. Трагическое прошлое оставило отпечаток на его характере: он расчётлив, прагматичен, хладнокровен и ради достижения своих целей пойдёт на всё. Но его жизнь круто меняют два важных события: встреча с его полной противоположностью в лице доброй и милой Ким Сун-чжон, а также пересадка донорского сердца, после которой главный герой начинает испытывать к девушке неподдельную симпатию.