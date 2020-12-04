«Утиные истории» завершатся третьим сезоном

Третий сезон «Утиных историй» близится к своему завершению, и аудитория в ожидании новостей о продлении на днях поактивничала в твиттере под хештегом #RenewDuckTales2017. Правда, отклик на эту активность оказался совсем не тот, на который надеялись зрители. Позавчера сотрудник портала Collider Дрю Тейлор сообщил в своём твиттере, что вынужден разочаровать фанатов мультсериала — проект закрыт.

За сообщением журналиста последовал оперативный комментарий от канала Disney DX, подтвердивший его информацию. Третий сезон действительно оказался для мультсериала последним, и решение вынесено задолго до того, как о нём было объявлено.

Команда сериала знала о закрытии с начала осени, и с тех пор участники творческого коллектива успели разойтись по другим проектам. Более того, велика вероятность, что это не закрытие как таковое, а логичное завершение истории, то есть создатели планировали попрощаться с героями истории именно в финале третьего сезона, и никто шоураннерам руки не выкручивал. Официальный комментарий канала этот момент, к сожалению, не прояснил.

Что-то кончается, что-то начинается. Зато в середине января состоялся анонс своеобразного спин-оффа «Утиных историй». Сет Роген и Эван Голдберг занялись возвращением на экраны «Чёрного плаща».