 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Тираж манги «Боец Баки» превысил 80 млн экземпляров «Мандалорец» — обсуждаем пятый эпизод второго сезона Эллен Пейдж превратилась в небинарного трансгендера, но продолжит играть лесбиянку Ваню в третьем сезоне «Академии Амбрелла» «Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция «Ая и ведьма» — трейлер первого полнометражного 3DCG-аниме студии Ghibli
СЕРИАЛЫ
118
 
Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

«Утиные истории» завершатся третьим сезоном

Третий сезон «Утиных историй» близится к своему завершению, и аудитория в ожидании новостей о продлении на днях поактивничала в твиттере под хештегом #RenewDuckTales2017. Правда, отклик на эту активность оказался совсем не тот, на который надеялись зрители. Позавчера сотрудник портала Collider Дрю Тейлор сообщил в своём твиттере, что вынужден разочаровать фанатов мультсериала — проект закрыт.

За сообщением журналиста последовал оперативный комментарий от канала Disney DX, подтвердивший его информацию. Третий сезон действительно оказался для мультсериала последним, и решение вынесено задолго до того, как о нём было объявлено.

Команда сериала знала о закрытии с начала осени, и с тех пор участники творческого коллектива успели разойтись по другим проектам. Более того, велика вероятность, что это не закрытие как таковое, а логичное завершение истории, то есть создатели планировали попрощаться с героями истории именно в финале третьего сезона, и никто шоураннерам руки не выкручивал. Официальный комментарий канала этот момент, к сожалению, не прояснил.

Что-то кончается, что-то начинается. Зато в середине января состоялся анонс своеобразного спин-оффа «Утиных историй». Сет Роген и Эван Голдберг занялись возвращением на экраны «Чёрного плаща».

+ Обсудить
Темы
 
Утиные истории
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Черепашки-ниндзя» возвращаются на телеэкраны в обновлённом виде
 
«Утиные истории» — дата выхода и ролик с открывающими титрами
 
Авторы «Утиных историй» представили своих первых гомосексуальных персонажей

Тоже интересно

 
Кино Подкаст на колёсах. «Аквамен»
 
КиноИгры «Дум: Аннигиляция» — безжалостно плохая экранизация выйдет 1 октября
 
Кино Премия «Оскар 2019» — обсуждение церемонии в прямом эфире
 
Кино Больше эпических кадров в новом трейлере «Лиги справедливости» Зака Снайдера
 
Кино Мэтт Дэймон отказался от роли в «Аватаре» и $ 250 млн
 
Netflix закрыл «Карателя» и «Джессику Джонс»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Выйдут в декабре

6 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
10 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
13 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
7Ноль кадров в секунду – 345: История развития порно
 
4ЕВА
 
 
3Телеовощи – 368: Самый рациональный рейх
 
5Ноль кадров в секунду – 344: Негр с короткими часами
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 438: «Разговорник», «Джиу-джитсу» и мощь боевиков 90-х
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru