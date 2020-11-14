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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:
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Сет Роген продюсирует ребут «Чёрного плаща» для Disney+

Портал Variety со ссылкой на собственные источники сообщает, что потоковый сервис Disney+ запустил в разработку ребут мультсериала «Чёрный плащ». Культовый персонаж уже входит в обновлённые «Утиные истории» от Disney XD и даже обзавёлся в октябре собственным часовым спецэпизодом. Ребут — вполне логичный следующий шаг.

О новом мультсериале известно пока ничего конкретного неизвестно, кроме очевидного факта — проект знаменует полноценное возвращение борца с преступностью из многосерийной диснеевской классики 90-х.

Проекту ещё только предстоит набрать сценарную команду, а вот исполнительные продюсеры, по заверениям инсайдеров, у него уже есть — Сет Роген и Эван Голдберг («Проповедник», «Человек из будущего»), а также Джеймс Уивер и Алекс Макати из point Grey Pictures.

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Чёрный плащ
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