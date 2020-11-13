Шоураннер «Ведьмака» пообещала сделать Геральта инвалидом

Очередной производственный перерыв шоураннер сериала «Ведьмак» Лорен Шмидт Хиссрич пережидает, периодически общаясь с подписчиками в «Твиттере». В рамках одной из таких онлайн-бесед создатель проекта получила ценное указание от консультанта по инвалидности, напомнившей Хиссрич, что главный герой истории Геральт вообще-то входит в категорию людей с ограниченными физическими возможностями, и крайне важно отразить это в сериале.

В треде из двадцати сообщений консультант под ником mustangsart напомнила, что Геральт из Ривии — инвалид, а удостоившиеся всяческих похвал создатели игры из CDProject, к примеру, проигнорировали такую важную деталь, как последствия тяжёлой травмы, полученной ведьмаком к концу четвёртой книги «Час презрения». Пусть раны и залечили в Брокилоне, до конца Геральт от увечий так и не оправился, что частенько прямо или косвенно упоминалось в романах Анджея Сапковского. В заключение mustangsart — так, на всякий случай — предложила свои услуги в качестве консультанта по достоверному отображению инвалидности на экране.

Шоураннер, как нынче положено, публично покаялась в том, что до сих пор игнорировала столь важную деталь сюжета и персонажа, но пообещала исправиться.

Не перестаю думать об этих сообщениях. Я дюжину раз перечитала книги, включая указанные места, и не думала [о последствиях ранения] дальше, чем: «Геральт страдает от боли, проехали». Я ошибалась. Я буду рада углубиться в эту тему, и добавить эту деталь к образу нашего героя. Лорен Шмидт Хиссрич, копнёт глубже

Теперь зрители наверняка останутся довольны — благодаря бдительности виртуальных активистов боли Геральту из Ривии в ближайшее время основательно прибавится.