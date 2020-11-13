Больше чёрных супергероев! The CW готовит спин-офф «Чёрной молнии» про Пэйнкиллера

Телеканал The CW запустил в производство спин-офф «Чёрной молнии», дав добро на разработку пилотного эпизода сериала под названием «Пэйнкиллер». Пилот о противнике главного героя Джефферсона Пирса станет седьмой серией четвёртого сезона основного сериала и выйдет на экраны 8 февраля.

Судя по описанию будущего проекта, Халил Пэйн (Джордан Кэллоуэй) готовится проделать путь от злодея до супергероя или, как минимум, до антигероя, стоящего на перепутье между светом и тьмой. Пэйна преследует вина за поступки прошлого, когда он в образе машины для убийств Пэйнкиллера входил в банду злодея Тобиаса Уэйла, поэтому главный герой перебирается в другой город в надежде начать новую жизнь, но терпит поражение. Однако Пэйн всё же обретает шанс искупить свои грехи, правда, для этого ему придётся вновь столкнуться со своей тёмной стороной — Пэйнкиллером.

Создатель «Чёрной молнии» Салим Акил срежиссирует первый эпизод по собственному сценарию и выступит его исполнительным продюсером.