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В поисках пропавшего младенца — вышел тизер второго сезона «Прислуги» М. Найта Шьямалана

На головы главных героев продолжают валиться беды. Потоковый сервис Apple TV+ выпустил тизер второго сезона психологического триллера «Прислуга» от М. Найта Шьямалана и Тони Басгэллопа. Продолжение стартует на цифровой платформе 15 января.

Дабы справиться со страшной трагедией, Шон и Дороти Тёрнеры по совету психолога приобретают копирующую младенца куклу по имени Джерико. Дороти так сильно привязывается к «малышу», что нанимает для него няню, и это решение очень дорого обходится супругам из Филадельфии.

Актёрский состав продолжения возглавляют Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт и Нелл Тайгер Фри. Басгэллоп («24 часа: Проживи ещё день») отвечает за сценарий и вместе со Шьямаланом числится исполнительным продюсером проекта.

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Видео Прислуга
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