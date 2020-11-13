В поисках пропавшего младенца — вышел тизер второго сезона «Прислуги» М. Найта Шьямалана

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

На головы главных героев продолжают валиться беды. Потоковый сервис Apple TV+ выпустил тизер второго сезона психологического триллера «Прислуга» от М. Найта Шьямалана и Тони Басгэллопа. Продолжение стартует на цифровой платформе 15 января.

Дабы справиться со страшной трагедией, Шон и Дороти Тёрнеры по совету психолога приобретают копирующую младенца куклу по имени Джерико. Дороти так сильно привязывается к «малышу», что нанимает для него няню, и это решение очень дорого обходится супругам из Филадельфии.

Актёрский состав продолжения возглавляют Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт и Нелл Тайгер Фри. Басгэллоп («24 часа: Проживи ещё день») отвечает за сценарий и вместе со Шьямаланом числится исполнительным продюсером проекта.