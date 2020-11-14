«Чёрная вдова» обживается на постере спин-оффа «Американской истории ужасов» Райана Мёрфи

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

За что благодарите (уточнять не обязательно)?

Этой весной выяснилось, что многосерийная хоррор-антология Райана Мёрфи «Американская история ужасов» получит спин-офф. Возможно, чтобы подчеркнуть тесную связь проектов, побочный сериал получил название «Американские истории ужасов». И на днях проект обзавёлся первым официальным постером.

Плакатом в своём твиттере поделился сам создатель вселенной ужасов на канале FX, сообщив, что зрителей ждут 16 эпизодов, и каждый станет отдельной историей, вдохновлённой пугающими мифами, легендами и фольклорными сюжетами. Вдобавок Мёрфи пообещал, что кое-кто из актёрского состава оригинального сериала обязательно заглянет на огонёк в спин-офф.