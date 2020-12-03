Видео со съёмочной площадки «Соколиного глаза» подтверждает: Хейли Стайнфелд играет Кейт Бишоп

После месяцев противоречивой информации, откровенных слухов и недавних шифровок в соцсетях притаившиеся на локации добытчики эксклюзивного контента со всей ответственностью подтверждают, что Хейли Стайнфелд таки играет Кейт Бишоп в сериале «Соколиный глаз».

Съёмочный процесс стартовал буквально сегодня, проходит в Нью-Йорке, и в сети уже имеется видео с Джереми Реннером в образе Клинта Бартона и Стайнфелд в образе его талантливой воспитанницы, а компанию им составляет ещё один важный персонаж — питомец сверхметкого лучника пёс Лаки. Сцену снимали в бруклинском метро.

???? Jeremy Renner, Hailee Steinfield e Lucky no set de "Hawkeye" pic.twitter.com/dFRQxjcUzr — Marvel News (@BRMarvelNews) December 2, 2020

За сценарий многосерийного боевика Marvel Studios о тренировках юной лучницы под присмотром Бартона отвечают Кэти Мэтьюсон и Тэннер Бин. Несколько серий первого сезона снимут Эмбер Финлейсон и Кэти Эллвуд («Шучу», «Великая»), а также Риз Томас. Шоураннером значится Джонатан Игла («Безумцы»).