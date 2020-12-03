 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новый «Ван Хельсинг» — теперь от режиссёра «Оверлорда» Запущена осенняя распродажа в Steam Злые русские, драчливые китайцы, ирландские гангстеры и многое другое в трейлере пародии на культовые фильмы 90-х Zakon i Besporyadok Топ-25 величайших актёров XXI века по версии The New York Times Межпланетный ветеринар Роман Курцын отправляется в прошлое в трейлере комедии «Самый Новый год»
3
СЕРИАЛЫ
583
 
Первоисточник: thedirect.com Прямая ссылка на новость:

Видео со съёмочной площадки «Соколиного глаза» подтверждает: Хейли Стайнфелд играет Кейт Бишоп

После месяцев противоречивой информации, откровенных слухов и недавних шифровок в соцсетях притаившиеся на локации добытчики эксклюзивного контента со всей ответственностью подтверждают, что Хейли Стайнфелд таки играет Кейт Бишоп в сериале «Соколиный глаз».

Съёмочный процесс стартовал буквально сегодня, проходит в Нью-Йорке, и в сети уже имеется видео с Джереми Реннером в образе Клинта Бартона и Стайнфелд в образе его талантливой воспитанницы, а компанию им составляет ещё один важный персонаж — питомец сверхметкого лучника пёс Лаки. Сцену снимали в бруклинском метро.

За сценарий многосерийного боевика Marvel Studios о тренировках юной лучницы под присмотром Бартона отвечают Кэти Мэтьюсон и Тэннер Бин. Несколько серий первого сезона снимут Эмбер Финлейсон и Кэти Эллвуд («Шучу», «Великая»), а также Риз Томас. Шоураннером значится Джонатан Игла («Безумцы»).

3 Обсудить
Темы
 
Соколиный глаз
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Кино В киновселенной Marvel появится супергероиня-трансгендер
 
Только сериалы Disney+ напрямую связаны с киновселенной Marvel
 
Disney не пожалеет денег для супергеройских сериалов Marvel

Тоже интересно

 
Кино «Ржев» — трейлер и постер отечественной военной драмы
 
КиноИгры Первый кадр из экранизации игры Monster Hunter
 
Кино Владимир Мединский уходит с поста министра культуры с прощальным подарком для Marvel
 
Кино Что не так с экшеном «Бессмертной гвардии»? Просто режиссёр снимала его как сцены секса
 
Кино 19-летняя звезда TikTok исполнит главную роль в ремейке комедии «Это всё она»
 
Кино Том Круз и Генри Кавилл разносят туалет в отрывке из фильма «Миссия невыполнима: Последствия»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Подкасты и стримы

Сегодня

 
20:15Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Выйдут в декабре

6 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
7 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
8 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
10 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
0Ноль кадров в секунду – 345: История развития порно
 
3ЕВА
 
 
3Телеовощи – 368: Самый рациональный рейх
 
5Ноль кадров в секунду – 344: Негр с короткими часами
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 438: «Разговорник», «Джиу-джитсу» и мощь боевиков 90-х
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru