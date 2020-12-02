Тизер второго сезона сериала «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» рекламирует Гражданскую Республику

Свет в окошке и последняя надежда. В сети появился тизер второго сезона многосерийной драмы «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». Двухсезонный спин-офф продолжит посвящать зрителей в деятельность окутанной тайнами Гражданской Республики и её основной военной силы во главе с подполковником Элизабет Кублек (Джулия Ормонд).

Мини-сериал рассказывает о жителях благополучной и защищённой общины в штате Небраска. Выросшие там подростки отправляются в опаснейшее путешествие, чтобы отыскать отца главных героинь. Школьники собираются узнать, что случилось с талантливым учёным, ищущим лекарство от зомби-вируса.

Создателями проекта выступают Мэтт Негрете и Скотт М. Гимпл. В актёрском составе — Алекса Мансур, Алия Рояль, Николас Канту, Хэл Кампстон, Нико Торторелла, Аннет Махендру и другие. Второй сезон стартует на кабельном канале AMC в следующем году.