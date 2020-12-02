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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Стало известно, когда выйдет финальный сезон «Викингов» с Данилой Козловским

Вальхалла ждёт! По условиям недавно заключённой сделки Amazon получил эксклюзивные права на премьерный показ заключительных серий «Викингов». Выпущенный видеосервисом трейлер сообщает, что вторая 10-серийная половина шестого сезона исторической драмы Майкла Хёрста 30 декабря станет доступна целиком для просмотра подписчикам из США, Великобритании, Австрии и Ирландии.

Приключенческая драма, посвящённая событиям раннего средневековья, рассказывает о полумифическом датском конунге Рагнаре Лодброке, его сыновьях Бьёрне Железнобоком и Иваре Бескостном, остальных потомках, их союзниках и противниках в борьбе за власть. В финальном сезоне активное участие в событиях сериала принимает князь Олег в исполнении Данилы Козловского.

Сценаристом и создателем проекта числится бессменный Майкл Хёрст; он же выступает его исполнительным продюсером вместе с Морганом О'Салливаном, Шейлой Хокин, Джоном Вебером и Джеймсом Флинном.

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