Постеры — огонь! Финальный сезон «Викингов» обзавёлся официальным промо-артом

Стриминговый сервис Amazon, выторговавший себе эксклюзивные права на премьерный показ финальной телеглавы «Викингов», опубликовал официальный промо-арт заключительных эпизодов. Горящий в ночи драккар обещает как минимум одно — в финале будет жарко.

Приключенческая драма Майкла Хёрста в последних десяти эпизодах поведает, чем завершилось великое противостояние сыновей Рагнара Лодброка Бьёрна Железнобокого (Александр Людвиг) и Ивара Бескостного (Алекс Хёг Андерсен), заручившегося поддержкой князя Олега (Данила Козловский).

Вторая половина шестого сезона выходит на цифровой платформе 30 декабря.